«Да кто, #####, такой этот Мане? Мы хорошо играли с «Баварией» даже тогда, когда был Левандовски». Президент «Айнтрахта» о матче 1-го тура

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Президент «Айнтрахта» высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Бундеслиге. 

Команды сыграют 5 августа. Начало матча – в 21:30 по московскому времени. 

«На стадионе снова будет вдохновляющая атмосфера, с трибун будет передаваться энергия, это подтолкнет команду. И, конечно же, у нас есть шанс. Если в конце концов все закончится ничьей, я тоже не стану плакать.

Да кто, #####, такой этот Мане? Кстати, мы всегда играли [с «Баварией»] сравнительно хорошо, даже когда был Роберт Левандовски», – заявил 66-летний Петер Фишер. 

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