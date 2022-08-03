На групповом этапе ЛЧ будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда

УЕФА объявил о начале использования полуавтоматической системы определения офсайда в ЛЧ.

Технология будет внедрена уже на групповом этапе Лиги чемпионов. Ее работа будет обеспечиваться специальными камерами, способными фиксировать положение 29 точек на теле каждого футболиста, и датчиком в мяче.

Как передает ESPN, ожидается, что время на принятие решения видеоассистентом рефери сократится в среднем с 70 секунд до 25, а зрителям, в том числе на стадионе, будет демонстрироваться трехмерная модель ситуации.

«УЕФА постоянно ищет новые технологические решения для улучшения игры и поддержки работы арбитров. Эта инновационная система позволит командам ВАР быстрее и точнее определять, был ли офсайд, и тем самым повысить темп игры и согласованность решений.

Система готова к использованию в официальных матчах и внедрена на каждом стадионе, где будет проводиться чемпионов», – сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

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