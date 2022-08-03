«Барселона» может продать еще 25% акций Barça Studios за 100 млн евро, чтобы получить разрешение на регистрацию новичков

может активировать четвертый экономический рычаг.

Если клуб не получит разрешения на регистрацию новичков, то продаст еще 25% акций Barça Studios – фирмы, занимающаяся созданием творческих продуктов для клуба.

Такое решение приняло руководство каталонцев. Это принесет «Барсе» 100 миллионов евро. В приобретении акций студии заинтересована израильская компания Ownix и еще один неназванный инвестор.

Ранее «блауграна» уже продала 25% акций Barça Studios. Также клуб за 207,5 млн евро продал фонду Sixth Street 10% аудиовизуальных прав на 25 лет. Затем клуб продал еще 15% телеправ этой же компании. Эта сделка оценивалась в сумму от 320-330 до 400 млн евро.

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?