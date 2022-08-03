Курсы по культуре согласия на секс станут обязательными для всех игроков и персонала клубов АПЛ

обяжет всех игроков и персонал пройти обучение в области культуры согласия на секс.

До этого момента лига проводила курсы лишь для игроков академий и представителей основных команд в возрасте от 14 до 23 лет. На них разъяснялись вопросы, касающиеся сексуальных отношений, домогательств, получения согласия на сексуальное взаимодействие.

По сведениям The Telegraph, теперь подобные занятия станут обязательными для всех профессионалов – это следствие давления на АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии со стороны активистов. Клубам, которые не внедрят обучение игроков и тренеров, будут грозить дисциплинарные взыскания.

Сейчас рассматривается также возможность ввести аналогичную практику для клубов из других дивизионов.

В начале июля стало известно, что 29-летний игрок АПЛ был задержан полицией в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании девушки. В дальнейшем он был выпущен под залог.