Блогера и основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицировали на 1,5 года и оштрафовали на 300 тысяч за нападение на судью

Блогер Михаил Литвин получил длительную дисквалификацию по решению КДК РФС.

Основатель «Сахалинца» дисквалифицирован на 1,5 года во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Литвин наказан за оскорбительное поведение, а также за оказание физического воздействия на главного арбитра матча Второй лиги «Рязань» – «Сахалинец» (2:1).

По ходу игры арбитр Станислав Исаев назначил спорный пенальти в ворота «Сахалинца» при счете 1:0 в его пользу.

Вратарь отбил 11-метровый удар, но ассистент судьи зафиксировал выход голкипера с линии до удара. В итоге пенальти перебили, и сравняла счет.

Литвин, находившийся на скамейке запасных, получил прямую красную карточку за мат в адрес судей. После игры он ударил Исаева по лицу.

Блогер Литвин ударил судью в лицо после матча Второй лиги. Основатель «Сахалинца» скрылся от полиции через черный ход