«Динамо» купит защитника сборной Мексики Монтеса за 7+3 млн долларов. Сделку с «Монтерреем» закроют на этой неделе

Защитник «Монтеррея» Сесар Монтес близок к переходу в «Динамо».
По сведениям мексиканской газеты Record, сделка по 25-летнему игроку будет закрыта на этой неделе. Московский клуб заплатит за игрока сборной Мексики 7 млн долларов, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с защитником будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один.
В этом сезоне Монтес уже провел 5 матчей в высшей лиге Мексики и получил две желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.