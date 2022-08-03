«Динамо» купит защитника сборной Мексики Монтеса за 7+3 млн долларов. Сделку с «Монтерреем» закроют на этой неделе

Защитник близок к переходу в .

По сведениям мексиканской газеты Record, сделка по 25-летнему игроку будет закрыта на этой неделе. Московский клуб заплатит за игрока сборной Мексики 7 млн долларов, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с защитником будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один.

В этом сезоне Монтес уже провел 5 матчей в высшей лиге и получил две желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.