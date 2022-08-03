Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Зиеша. В клубе не разделяют его интереса к игроку «Челси»

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«Манчестер Юнайтед» присматривается к полузащитнику «Челси» Хакиму Зиешу.

По данным журналиста France Football Набиля Джеллита, в трансфере заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе» до 2020 года. Нидерландский специалист включает этот переход в число приоритетных.

В то же время в клубе сомневаются в необходимости приобретения Зиеша, речи о единодушной поддержке не идет – и потому сделка блокируется.

Ранее сообщалось, что на 29-летнего марокканца претендует «Милан». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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