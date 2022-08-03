Абаскаль, Семак, Федотов, Карпин и Василенко претендуют на приз лучшему тренеру июля в Мир РПЛ

Стал известен список претендентов на приз лучшему тренеру клуба Мир РПЛ по итогам июля.
В число кандидатов вошли Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 матчах, 1-е место), Гильермо Абаскаль («Спартак», 7 очков в 3 матчах, 2-е место), Владимир Федотов (ЦСКА, 7 очков в 3 матчах, 3-е место), Валерий Карпин, («Ростов», 5 очков в 3 матчах, 6-е место) и Олег Василенко («Факел», 2 очка в 3 матчах, 12-е место).
Победитель будет определен по итогам совместного голосования экспертов РПЛ и «Матч Премьер» и болельщиков.