Абаскаль, Семак, Федотов, Карпин и Василенко претендуют на приз лучшему тренеру июля в Мир РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Факел Олег Василенко Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

Стал известен список претендентов на приз лучшему тренеру клуба Мир РПЛ по итогам июля.

В число кандидатов вошли Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 матчах, 1-е место), Гильермо Абаскаль («Спартак», 7 очков в 3 матчах, 2-е место), Владимир Федотов (ЦСКА, 7 очков в 3 матчах, 3-е место), Валерий Карпин, («Ростов», 5 очков в 3 матчах, 6-е место) и Олег Василенко («Факел», 2 очка в 3 матчах, 12-е место).

Победитель будет определен по итогам совместного голосования экспертов РПЛ и «Матч Премьер» и болельщиков.

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