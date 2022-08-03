Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс

Теги НБА НХЛ допинг NCAA USADA WADA НФЛ MLB Витольд Банька Баскетбол

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что профессиональные спортивные лиги США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) должны подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная футбольная лига (NFL), Высшая лига бейсбола (MLB) и NCAA не придерживаются правил кодекса WADA. 

«Возможно, с профессиональными лигами может быть больше проблем, потому что это частный бизнес. Но NCAA – хороший пример организации, которая должна стать подписантом.

Мы предложили им несколько дорожных карт. Думаю, что пришло время подумать о сотрудничестве и о том, как мы можем побудить их (NCAA) и профессиональные лиги США подписать кодекс.

Это должна быть инициатива USADA (антидопингового агентства США) и USOPC (олимпийского и паралимпийского комитета США), и они должны выразить готовность сделать это, потому что мы не можем их заставить.

Я сказал им, что мы максимально открыты для начала сотрудничества, но сейчас мяч на их стороне», – сказал Банька. 

Глава WADA подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встрече с Управлением национальной политики Белого дома США по контролю над наркотиками (ONDCP), где USOPC и USADA отреагировали на него положительно.

Америка рассорилась с WADA и больше не платит $3 млн в год – все это во многом из-за России. Что у них случилось? 

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