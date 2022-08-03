Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что профессиональные спортивные лиги США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) должны подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

Национальная баскетбольная ассоциация ( ), Национальная хоккейная лига ( ), Национальная футбольная лига (NFL), Высшая лига бейсбола (MLB) и NCAA не придерживаются правил кодекса WADA.

«Возможно, с профессиональными лигами может быть больше проблем, потому что это частный бизнес. Но NCAA – хороший пример организации, которая должна стать подписантом.

Мы предложили им несколько дорожных карт. Думаю, что пришло время подумать о сотрудничестве и о том, как мы можем побудить их (NCAA) и профессиональные лиги США подписать кодекс.

Это должна быть инициатива USADA (антидопингового агентства США) и USOPC (олимпийского и паралимпийского комитета США), и они должны выразить готовность сделать это, потому что мы не можем их заставить.

Я сказал им, что мы максимально открыты для начала сотрудничества, но сейчас мяч на их стороне», – сказал Банька.

Глава WADA подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встрече с Управлением национальной политики Белого дома США по контролю над наркотиками (ONDCP), где USOPC и отреагировали на него положительно.

Америка рассорилась с WADA и больше не платит $3 млн в год – все это во многом из-за России. Что у них случилось?