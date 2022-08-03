Назаров о Гашеке: «Назвал бы его чешским… редиской. Фуфел в России зарабатывал неплохие деньги. А дома начал нашу страну поливать»

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Андрей Назаров назвал Доминика Гашека редиской и фуфелом за его высказывания. 

Бывший вратарь сборной Чехии весной требовал от НХЛ отказаться от контрактов с игроками из России, а недавно назвал подписание контракта со СКА Дмитрием Яшкиным «поддержкой российского режима и опасностью для нашей страны»

– Доминик Гашек своими антироссийскими заявлениями здорово взбаламутил нашу хоккейную общественность. Что думаете о нем?

– Я бы назвал его чешским… редиской. Фуфел приезжал в Россию (Гашек отыграл сезон-2010/11 в «Спартаке» – прим. Sports.ru), деньги здесь зарабатывал, причем неплохие.

А потом приехал домой и начал нашу страну поливать. Когда читаешь такое, просто слов нет, – сказал главный тренер «Сочи»

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