Промес, Смолов, Акинфеев, Сперцян и Уткин претендуют на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ

Объявлена пятерка претендентов на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ.
В число кандидатов вошли:
1. Федор Смолов – нападающий «Динамо», 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;
2. Эдуард Сперцян – полузащитник «Краснодара», 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;
3. Даниил Уткин – полузащитник «Ростова», 1 мяч и 3 голевых паса за 3 игры;
4. Квинси Промес – полузащитник «Спартака», 3 мяча и 2 голевых паса за 3 игры;
5. Игорь Акинфеев – вратарь ЦСКА, 2 сухих матча и 1 голевой пас за 3 игры.
Победитель будет определен по итогам совместного голосования экспертов РПЛ и «Матч Премьер» и болельщиков.
Абаскаль, Семак, Федотов, Карпин и Василенко претендуют на приз лучшему тренеру июля в Мир РПЛ