Промес, Смолов, Акинфеев, Сперцян и Уткин претендуют на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ

Объявлена пятерка претендентов на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ.

В число кандидатов вошли:

1. Федор Смолов – нападающий , 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;

2. Эдуард Сперцян – полузащитник , 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;

3. Даниил Уткин – полузащитник «Ростова», 1 мяч и 3 голевых паса за 3 игры;

4. Квинси Промес – полузащитник , 3 мяча и 2 голевых паса за 3 игры;

5. – вратарь , 2 сухих матча и 1 голевой пас за 3 игры.

Победитель будет определен по итогам совместного голосования экспертов РПЛ и «Матч Премьер» и болельщиков.

Абаскаль, Семак, Федотов, Карпин и Василенко претендуют на приз лучшему тренеру июля в Мир РПЛ