Промес, Смолов, Акинфеев, Сперцян и Уткин претендуют на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ

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Объявлена пятерка претендентов на звание лучшего игрока июля в Мир РПЛ.

В число кандидатов вошли:

1. Федор Смолов – нападающий «Динамо», 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;

2. Эдуард Сперцян – полузащитник «Краснодара», 4 мяча и 1 голевой пас за 3 игры;

3. Даниил Уткин – полузащитник «Ростова», 1 мяч и 3 голевых паса за 3 игры;

4. Квинси Промес – полузащитник «Спартака», 3 мяча и 2 голевых паса за 3 игры;

5. Игорь Акинфеев – вратарь ЦСКА, 2 сухих матча и 1 голевой пас за 3 игры.

Победитель будет определен по итогам совместного голосования экспертов РПЛ и «Матч Премьер» и болельщиков.

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