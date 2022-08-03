Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США («Матч ТВ»)

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США, сообщает «Матч ТВ».
В середине мая Тутберидзе отправилась в Штаты, где тренируется ее дочь Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным, и провела там больше месяца.
После окончания сборов своей группы в Новогорске тренер снова посетила США, пробыла там около недели и вернулась в Россию 27 июля.
Цель нынешнего визита Тутберидзе неизвестна.
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