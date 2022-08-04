Лапорта об экономических рычагах «Барсы»: «Я не азартный игрок, риски просчитаны. Но это решение принимать не хотелось»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о так называемых экономических рычагах.

За счет реализации телевизионных прав и акций фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба, «блаугране» удалось в несколько этапов сократить задолженность и обеспечить себе возможность осуществления трансферов.

«Я не азартный игрок, я иду на просчитанные риски.

Я должен побеждать каждый год, таковы требования. В прошлом при мне на команду возлагались большие надежды – и мы добивались успеха. И у «Барселоны» 400 миллионов болельщиков по всему свету – они требуют определенного уровня успеха.

Но, честно говоря, нам не хотелось принимать решение [об использовании экономических рычагов]», – подчеркнул Лапорта.

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