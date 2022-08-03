«Барселона» попросила Пике и Бускетса о новом снижении зарплат, если экономических рычагов не хватит для регистрации новичков

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига бизнес Серджи Бускетс деньги Футбол

«Барселона» пробует убедить ветеранов клуба согласиться на очередное снижение зарплаты.

Как передает Diario Sport со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, топ-менеджеры каталонцев встретились с защитником Жераром Пике в ресторане и попросили пойти на новые уступки клубу, чтобы тот смог зарегистрировать новичков.

«Барселона» рассматривает такой вариант на случай, если использования экономических рычагов будет недостаточно для снятия ограничений, наложенных Ла Лигой.

С аналогичной просьбой руководство обратилось к полузащитнику Серджи Бускетсу. Сегодня он вместе с агентом посещал офис клуба.

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