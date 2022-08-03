В России впервые покажут чемпионат Турции. Канал «Футбол» будет транслировать 4 игры в каждом туре

В России впервые будут транслировать матчи чемпионата Турции.
Обладателем эксклюзивных прав на показ турецкой Суперлиги стал телеканал «Футбол».
В сезонах-2022/23 и 2023/24 канал покажет в каждом туре по четыре матча первенства.
Чемпионат Турции стартует 5 августа. В 1-м туре на канале «Футбол» можно будет посмотреть матчи «Истанбулспор» – «Трабзонспор», «Антальяспор» – «Галатасарай» и «Фенербахче» – «Умраниеспор».
В Турции за «Антальяспор» выступает российский защитник Федор Кудряшов, а в «Фатих Карагюмрюк» этим летом перешел Магомед Оздоев.