В России впервые покажут чемпионат Турции. Канал «Футбол» будет транслировать 4 игры в каждом туре

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В России впервые будут транслировать матчи чемпионата Турции.

Обладателем эксклюзивных прав на показ турецкой Суперлиги стал телеканал «Футбол».

В сезонах-2022/23 и 2023/24 канал покажет в каждом туре по четыре матча первенства.

Чемпионат Турции стартует 5 августа. В 1-м туре на канале «Футбол» можно будет посмотреть матчи «Истанбулспор»«Трабзонспор», «Антальяспор» – «Галатасарай» и «Фенербахче»«Умраниеспор».

В Турции за «Антальяспор» выступает российский защитник Федор Кудряшов, а в «Фатих Карагюмрюк» этим летом перешел Магомед Оздоев.

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