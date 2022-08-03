В России впервые покажут чемпионат Турции. Канал «Футбол» будет транслировать 4 игры в каждом туре

В России впервые будут транслировать матчи чемпионата Турции.

Обладателем эксклюзивных прав на показ турецкой Суперлиги стал телеканал «Футбол».

В сезонах-2022/23 и 2023/24 канал покажет в каждом туре по четыре матча первенства.

Чемпионат Турции стартует 5 августа. В 1-м туре на канале «Футбол» можно будет посмотреть матчи – , «Антальяспор» – и – .

В Турции за выступает российский защитник , а в этим летом перешел .