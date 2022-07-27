Путаница с таблицей РПЛ, две ошибки судьи в матче «Краснодар» – «Спартак», РФС показал ВАР-переговоры арбитров на Суперкубке, Роналду не нужен «Баварии» и «Атлетико», Гашек осудил Яшкина за работу в России и другие новости

1. Премьер-лига выкатила исправленную, как ей казалось, таблицу, где «Динамо», а не «Спартак» занимает 2-е место. Но и к новому варианту появились вопросы – в частности, у «Оренбурга». Мы углубились в регламент и собрали правильную (надеемся) таблицу чемпионата.
2. ЭСК признает 2 ошибки в эпизоде с Соболевым в игре «Спартака» и «Краснодара» – похоже, форварда нужно было удалять.
3. РФС опубликовал видео с ВАР-переговорами судей на Суперкубке «Зенит» – «Спартак». Москалев признался, что арбитры узнали о съемке уже после матча.
4. Роналду встретился с тен Хагом на базе «Манчестер Юнайтед». Форвард считает нового тренера «МЮ» топом, но все равно хочет уйти. Например, в «Баварию», однако там его не ждут. А в «Атлетико» вообще прямо заявили, что трансфер португальца невозможен.
5. Доминик Гашек осудил новичка СКА Дмитрия Яшкина, назвав его выступление в КХЛ «поддержкой российского режима». Многие посчитали своим долгом защитить честь России – мощнее других старались Максим Сушинский, Виталий Милонов и Дмитрий Свищев.
6. Хави твердо и четко рекомендовал игрокам «Барсы», на которых он не рассчитывает, искать новые клубы. Трудоустроить Депая и де Йонга хотят до конца июля, ведь каталонцам нужны деньги для регистрации новичков. Однако Френки не хочет снижать зарплату и намерен остаться, считая переход в «МЮ» шагом назад. Депая «Барселона» хотела включить в сделку по Кунде, но «Севилья» была против.
7. Партнером «Спартака» стал сервис «Яндекс Еда». Также клуб вел переговоры с итальянским производителем экипировки.
8. В «Динамо» приехал новый парагваец – защитник Роберто Фернандес подписан до 2027 года. Его хвалят за «великолепную левую» и хорошую игру в воздухе.
9. Роман Нагучев прокомментирует матч «Факела» и «Динамо» – на том самом стадионе, который он называл «страшилищем» и «чудовищем».
10. Даниил Квят дебютирует в NASCAR 31 июля: «Надеюсь сражаться за победы и титулы».
11. РФС и РПЛ заработали около 180 млн рублей на матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок – это рекорд.
12. Регбисты австралийского клуба «Мэнли Си Иглз» отказались выступать в форме с ЛГБТ-символикой из-за религиозных убеждений.
Цитаты дня
Никита Хайкин: «Я просто хочу мира. Ситуация очень сложная, за ней очень больно наблюдать каждый день»
Азар убрал бы ВАР: «Ошибки судей – часть футбола. Нам не хватает счастья после забитых голов»
Хави: «Барса» – магнит для игроков, мы семья. Сюда хотят перейти, и это говорит о величии клуба»
Станислав Поздняков: «Несмотря на все обстоятельства, ОКР – полноправный участник олимпийского движения. Мы готовимся к Парижу-2024»
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