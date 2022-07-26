Партнером «Спартака» стал сервис «Яндекс Еда». Курьеры будут доставлять еду из фудкорта на трибуну на домашних матчах

Сервис «Яндекс Еда» будет доступен на домашних матчах «Спартака».

С начала сезона-2022/23 сервис быстрой доставки стал официальным партнером московского клуба.

Курьеры будут доставлять еду из зоны фудкорта стадиона непосредственно на трибуну к болельщику. Каждый болельщик сможет перекусить, не отвлекаясь от просмотра матча на .

«Мы рады расширить партнерство с компанией «Яндекс». С сезона-2021/2022 наш клуб сотрудничает с сервисом «Яндекс Go», а теперь на спартаковском стадионе будет представлен сервис «Яндекс Еда», который позволит зрителям оформлять заказы с доставкой до персонального места на трибуне.

Вместе с «Яндекс Едой» посещение матчей станет для наших гостей еще комфортнее», – заявил коммерческий директор Рустам Махмутов.