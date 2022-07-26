«Спартак» обсуждал спонсорство с Errea. Итальянский бренд предлагал концепт домашней формы 

обсуждал вариант технического спонсорства с компанией Errea.

По данным Metaratings.ru, итальянский бренд предложил «Спартаку» клубу концепт домашней формы – красную футболку с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах, а также белые шорты с красной вертикальной полосой.

Фото: metaratings.ru

Errea Sport – итальянская компания, основанная в 1988 году, она специализируется на производстве спортивной экипировки. Бренд одевает «Парму», «Пескару», «Куинз Парк Рейнджерс» и другие клубы.