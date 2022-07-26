Азар убрал бы ВАР: «Ошибки судей – часть футбола. Нам не хватает счастья после забитых голов»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Эден Азар Футбол

Эден Азар рассказал, что отказался бы от системы ВАР. 

– Если бы ты мог изменить одну вещь в футболе, в правилах, что бы ты изменил?

– В игре? Дайте подумать. Мне не очень нравится этот ВАР. 

– ВАР?

– Да, он не очень мне нравится. Я бы его убрал. 

– Полностью?

– Полностью. 

– Полностью убрал бы ВАР?

– Да. 

– Почему? Что тебе не нравится в нем?

– Потому что это часть футбола – судьи ошибаются, но из-за того, что люди постоянно жалуются, они сделали этот ВАР. Но, знаете, после гола мы ждем, и нам немного не хватает этого счастья, когда забиваешь гол, ты всегда думаешь: «Есть ВАР». Так что я бы убрал его, – сказал полузащитник «Реала»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные