«Барсе» нужно продавать, чтобы зарегистрировать новичков. Прогресса по де Йонгу и Депаю хотят достичь до конца июля

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«Барселоне» необходимо избавляться от игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

Как пишет Marca, каталонскому клубу нужно расстаться с несколькими нынешними игроками, чтобы зарегистрировать футболистов, пополнивших состав команды этим летом. Это связано с тем, что после летних трансферов зарплатная ведомость «Барселоны» значительно увеличилась.

В этой ситуации важнейшей задачей для сине-гранатовых становится расставание с Френки де Йонгом и Мемфисом Депаем. До конца июля «Барса» хочет достичь прогресса в вопросе об уходе этих игроков. Не исключено, что де Йонг и Депай могут покинуть «Барсу» еще во время тура клуба по США.

Этим летом «Барса» подписала Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ как свободных агентов, а также приобрела Рафинью и Роберта Левандовского. Кроме того, клубу нужно зарегистрировать Серджи Роберто и Усмана Дембеле, которые подписали новые контракты.

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