«Точно все подсчитали?». «Оренбург» отреагировал на обновленную таблицу Мир РПЛ, где он 9-й

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В «Оренбурге» отреагировали на скорректированную таблицу Мир РПЛ.

В ней «Динамо», имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Ахматом», «Зенитом», «Химками» и «Спартаком», расположилось на втором месте, выше перечисленных команд.

«Оренбург» обратил внимание, что у него лучше разница мячей (+1), чем у «Крыльев Советов» (-1) и «Сочи» (-1), но он все равно располагается ниже, на 9-м месте.

«Точно все подсчитали? Если подсчет такой, то мы седьмые», – написали в телеграм-канале «Оренбурга».

Напомним, «Оренбург» в 1-м туре проиграл «Крыльям» 2:4, а с «Сочи» еще не встречался. В таблице РПЛ прежде всего учитываются очные встречи.

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