Мир РПЛ исправила таблицу после 2 туров. «Спартак» больше не второй, его обошло «Динамо»

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Таблица Мир РПЛ по итогам двух туров была скорректирована.

Лига сообщила о внесении правок в таблицу – теперь «Спартак», после завершения тура шедший вторым, занимает третье место, а «Динамо» поднялось на вторую строчку.

«Динамо» занимает второе место, так как при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей», – сказано в сообщении РПЛ.

В обновленной версии таблицы за «Спартаком» идет «Зенит». 5-е место занимают «Химки», 6-е – «Ахмат».

Единоличным лидером Мир РПЛ по итогам 2 туров является ЦСКА.

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