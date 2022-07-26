Мир РПЛ исправила таблицу после 2 туров. «Спартак» больше не второй, его обошло «Динамо»

Таблица Мир РПЛ по итогам двух туров была скорректирована.
Лига сообщила о внесении правок в таблицу – теперь «Спартак», после завершения тура шедший вторым, занимает третье место, а «Динамо» поднялось на вторую строчку.
«Динамо» занимает второе место, так как при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей», – сказано в сообщении РПЛ.
В обновленной версии таблицы за «Спартаком» идет «Зенит». 5-е место занимают «Химки», 6-е – «Ахмат».
Единоличным лидером Мир РПЛ по итогам 2 туров является ЦСКА.