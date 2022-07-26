Депутат Свищев: «Гашеку надо было узнать, что творилось на Донбассе с 2014-го. Тогда он бы не был зомбирован рекламой Евросоюза»

поделился мыслями о словах .

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Я всегда считал, что Гашек был уникальным спортсменом, легендой не только чешского, но и мирового хоккея. Поэтому удивительно слышать от него такие высказывания. Любой спортсмен должен иметь право выбора – выступать там, где он хочет и где ему предлагают лучшие условия.

Вообще перед тем, как делать такие заявления, Гашеку надо было узнать, что творилось на Донбассе с 2014 года. Посмотрел бы видео, изучил бы информацию, узнал бы о страданиях людей. Тогда он бы не был зомбирован рекламой Евросоюза.

Если Гашек уже готовит себя к какой-то политической истории, то это другой вопрос. Но тогда призывать к такому нужно не только в спорте. Пусть в Чехии не покупают у нас газ и нефть, это ведь тоже поддержка России», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.