Нагучев назначен на домашний матч «Факела» против «Динамо». Комментатор критиковал стадион в Воронеже и называл его «чудовищем»

Роман Нагучев прокомментирует первый домашний матч «Факела» в сезоне Мир .

Комментатор отправится в Воронеж, чтобы провести репортаж с игры третьего тура между и , который состоится 30 июля.

«Мы не могли поступить иначе! едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует «Факел» – «Динамо», – написал продюсер Сергей Акулинин.

Напомним, что перед стартом сезона комментатор о стадионе Воронеже написал следующее: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе. До 6 июля это чудовище не превратится в принца».

Ранее стало известно, что «Факел» реализовал 11,3 тысячи абонементов на домашние матчи.

«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘