Нагучев назначен на домашний матч «Факела» против «Динамо». Комментатор критиковал стадион в Воронеже и называл его «чудовищем»

Роман Нагучев прокомментирует первый домашний матч «Факела» в сезоне Мир РПЛ.
Комментатор отправится в Воронеж, чтобы провести репортаж с игры третьего тура между «Факелом» и «Динамо», который состоится 30 июля.
«Мы не могли поступить иначе! Роман Нагучев едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует «Факел» – «Динамо», – написал продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
Напомним, что перед стартом сезона комментатор о стадионе Воронеже написал следующее: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе. До 6 июля это чудовище не превратится в принца».
Ранее стало известно, что «Факел» реализовал 11,3 тысячи абонементов на домашние матчи.
«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘