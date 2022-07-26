Нагучев назначен на домашний матч «Факела» против «Динамо». Комментатор критиковал стадион в Воронеже и называл его «чудовищем»

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Роман Нагучев прокомментирует первый домашний матч «Факела» в сезоне Мир РПЛ.

Комментатор отправится в Воронеж, чтобы провести репортаж с игры третьего тура между «Факелом» и «Динамо», который состоится 30 июля.

«Мы не могли поступить иначе! Роман Нагучев едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует «Факел» – «Динамо», – написал продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

Напомним, что перед стартом сезона комментатор о стадионе Воронеже написал следующее: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе. До 6 июля это чудовище не превратится в принца».

Ранее стало известно, что «Факел» реализовал 11,3 тысячи абонементов на домашние матчи.

«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘

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