75

Властимил Петржела: «Аршавин намного сильнее Дзюбы. Андрей добился успеха в Европе, а Артем там ничего не показал, не закрепился в Турции»

Властимил Петржела: Аршавин сильнее Дзюбы, Артем ничего не показал в Европе.

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил карьеру бывшего вингера «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина с карьерой форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Для меня Аршавин намного сильнее Дзюбы как футболист. Андрей добился успеха в Европе, в чемпионате Англии. А Дзюба там ничего не показал, не закрепился в чемпионате Турции.

Для чемпионата России, наверное, Дзюба более значимый футболист, но для российского футбола в целом Аршавин сделал больше, большего добился», – сказал Петржела.

В 2022 году Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор». Он провел 5 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
