Президент «Атлетико» о Роналду: «Его переход практически невозможен. Не знаю, кто выдумал эту историю»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Энрике Сересо Футбол

Президент «Атлетико» отреагировал на информацию о возможном переходе Криштиану Роналду.

«Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и «Атлетико». Практически невозможно, чтобы он перешел», – заявил Энрике Сересо.

Португальский нападающий хочет играть в Лиге чемпионов и считает мадридский клуб претендентом на победу в турнире.

Также сообщалось, что 26 июля Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», чтобы встретиться с главным тренером Эриком тен Хагом.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные