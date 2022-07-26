Президент «Атлетико» о Роналду: «Его переход практически невозможен. Не знаю, кто выдумал эту историю»

Президент «Атлетико» отреагировал на информацию о возможном переходе .

«Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и . Практически невозможно, чтобы он перешел», – заявил .

Португальский нападающий хочет играть в Лиге чемпионов и считает мадридский клуб претендентом на победу в турнире.

Также сообщалось, что 26 июля Роналду прибыл на базу , чтобы встретиться с главным тренером Эриком тен Хагом.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие