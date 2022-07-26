Роналду прибыл на переговоры с тен Хагом, Фергюсон тоже на базе «МЮ». Клуб готов выслушать предложения по форварду

В ситуации вокруг сегодня может наступить ясность.

Как сообщает Sky Sports, сегодня нападающий проведет переговоры с Эриком тен Хагом – встреча состоится на базе . Криштиану примет участие в сегодняшней тренировке команды.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по португальцу, его могут продать этим летом. Однако публично клуб и его представители заявляют о том, что Роналду не продается.

The Athletic сообщает, что Криштиану уже прибыл на базу «МЮ» вместе со своим агентом , чтобы пообщаться с тен Хагом. Также сегодня утром в тренировочный комплекс «МЮ» приехал .