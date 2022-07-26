Депутат Милонов о словах Гашека: «Мерзкое, неблагодарное животное. Он будет ползать на щитках и просить прощения»

Виталий Милонов назвал Доминика Гашека «неблагодарным животным».

Ранее бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Понятно, что ему сейчас ничего не сделать, он сейчас в Чехии. Можно сказать, сколько он получил в России. Самое лучшее, если женщины с низкой социальной ответственностью или мужчины, с которыми он крутил в России, расскажут, как ему было здесь.

А если серьезно, то, конечно, это мерзкое, неблагодарное животное. Он должен помнить, что состояние, в котором он пребывает, очень краткосрочно. Он будет ползать на своих щитках и просить прощения. Но его не будет.

Он будет играть только в настольный хоккей в пивбаре. И больше нигде. Скоро все поменяется, и таким людям, как он, просто не останется больше места на этой земле», – сказал депутат Госдумы.