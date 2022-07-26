Роналду считает тен Хага топ-тренером, но сомневается в конкурентоспособности «МЮ». Эрик хочет убедить его остаться

Эрик тен Хаг хочет убедить остаться в .

Футболист вернулся в Манчестер. Он готов обсудить свое будущее с представителями «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на ситуацию может серьезно повлиять Эрик тен Хаг. Во всех интервью тренер давал понять, что рассчитывает на португальца, и теперь он встретится с футболистом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В прошлый раз они общались в конце мая – тогда разговор вышел очень позитивным.

Роналду всегда говорил людям, близким к нему, что считает тен Хага очень сильным тренером, который подходит «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти из клуба не из-за тренера, а из-за того, как функционирует «МЮ». Роналду не устраивает политика клуба, он сомневается, что у «МЮ» будет возможность бороться с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и другими клубами за крупные трофеи.

Однако Роналду считает тен Хага топ-тренером, а потому Эрик хочет поговорить с футболистом и попытаться переубедить его.

В этом время агент португальца Жорже Мендеш продолжает искать для Роналду новый клуб. В данный момент серьезных предложений по 37-летнему форварду нет, и поэтому «МЮ» настаивает, что не собирается продавать его.