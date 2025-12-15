  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Это не ошибка судьи. В грязной лиге Негрейры у «Мадрида» связаны руки. Проблема не в наших роликах»
ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Это не ошибка судьи. В грязной лиге Негрейры у «Мадрида» связаны руки. Проблема не в наших роликах»

ТВ «Реала» о неназначенном пенальти на Винисиусе: судьи явно вредят «Мадриду».

На ТВ «Реала» вновь раскритиковали судейство в Ла Лиге после неназначенного пенальти на Винисиусе Жуниоре в матче с «Алавесом» (2:1).

На 86-й минуте встречи Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.

«Пора начать принимать меры. Мы не намерены и дальше позволять происходящему продолжаться. Не сомневайтесь, испанское судейство войдет в историю. Мы не собираемся продолжать мириться с тем, с чем мы сталкиваемся.

Раньше [президентом CTA] был Медина Канталехо, теперь Фран Сото. Как писал Лампедуза в «Леопарде»: «Мы меняем все, чтобы ничего не изменилось». Там [в судейском корпусе] все те же люди. Фран Сото говорит, что мы должны забыть о деле Негрейры. Это грязная лига Негрейры, «Реал» выступает со связанными руками и должен быть очень хорош, чтобы конкурировать. Каждый день одно и то же. Проблема не в роликах «Реал Мадрид ТВ», это ложь.

Дело не в интенсивности, на такой скорости любое касание может привести к падению. Это не человеческая ошибка. Это называется по-другому. Это четкое решение не фиксировать нарушение, потому что Гарсия Вердура и Гонсалес Фуэртес этого не хотели. Братья Негрейры все еще там, и они совершают должностные преступления.

Это было так очевидно, так мелочно и так бесстыдно… Особенно со стороны официального представителя ВАР. Гонсалес Фуэртес уже говорил, что они войдут в историю, и мы страдали с самого начала сезона. Они откровенно вредят «Реалу», изображения не оставляют сомнений. Достаточно одного повтора, вы можете увидеть явный пенальти. ВАР полностью провалился.

Гонсалес Фуэртес больше никогда не должен судить, его нужно дисквалифицировать, он должен был быть отстранен после финала Кубка Испании. То, что он сделал, невозможно описать словами. Потом он будет плакать, изображая жертву. Это неуважение к флагману испанского футбола, которого уважают во всех странах мира, кроме нашей», – говорится в репортаже на ТВ «Реала».

