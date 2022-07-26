ЭСК признает 2 ошибки в эпизоде с Соболевым в игре «Спартака» и «Краснодара»: удар локтем и неспортивное поведение («Матч ТВ»)

ЭКС РФС признает две ошибки в матче «Краснодара» и «Спартака».

Красно-белые одержали победу в матче со счетом 4:1.

На 31-й минуте игры после углового удара нападающий красно-белых в единоборстве ударил локтем в лицо защитнику «быков» .

Вследствие этого момента Соболев начал показывать жест рукой в адрес . К этому моменту у Александра уже была одна желтая карточка.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду.

Но, по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки – и локоть, и неспортивное поведение.

То есть по идее Соболев должен был быть удален с поля», – сообщил ведущий программы «Правила игры» Дмитрий Жичкин.

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