ЭСК признает 2 ошибки в эпизоде с Соболевым в игре «Спартака» и «Краснодара»: удар локтем и неспортивное поведение («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Левников Джон Кордоба Матч ТВ Александр Соболев Вячеслав Литвинов ЭСК РФС Футбол

ЭКС РФС признает две ошибки Кирилла Левникова в матче «Краснодара» и «Спартака».

Красно-белые одержали победу в матче со счетом 4:1.

На 31-й минуте игры после углового удара нападающий красно-белых Александр Соболев в единоборстве ударил локтем в лицо защитнику «быков» Вячеславу Литвинову.

Вследствие этого момента Соболев начал показывать жест рукой в адрес Джона Кордобы. К этому моменту у Александра уже была одна желтая карточка.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду.

Но, по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки – и локоть, и неспортивное поведение.

То есть по идее Соболев должен был быть удален с поля», – сообщил ведущий программы «Правила игры» Дмитрий Жичкин.

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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