Станислав Поздняков: «Несмотря на все обстоятельства, ОКР – полноправный участник олимпийского движения. Мы готовимся к Парижу-2024»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Играм-2024 в Париже.

«Ровно через два года в Париже стартуют Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения.

Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», – написал Поздняков в телеграм-канале.

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