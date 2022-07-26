«Динамо» объявило о переходе парагвайца Фернандеса. Контракт – до 2027 года

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«Динамо» объявило о переходе парагвайского защитника Роберто Фернандеса.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27. За «Динамо» Фернандес будет выступать под номером 6.

 

Фото: fcdm.ru

Роберто с 13 лет был в структуре парагвайского клуба «Гуарани», за который дебютировал в 2019 году. Всего провел за него 70 матчей, забил 2 гола и помог команде дважды стать вице-чемпионом страны.

Фернандес был капитаном юношеской сборной Парагвая, выступал на чемпионате мира U-17. В 2020 году дебютировал в молодежной национальной команде, забив гол в ворота бразильцев, а в прошедшем январе получил первый в карьере вызов в главную сборную Парагвая.

Сообщалось, что «Гуарани» получит в результате трансфера 3,5 млн евро. По другим данным, переход Фернандеса обойдется «Динамо» в 2,5 млн долларов.

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