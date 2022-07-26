«Это противоречит их культурным и религиозным убеждениям». Регбисты австралийского клуба «Мэнли Си Иглз» отказались выступать в форме с ЛГБТ-символикой

Семь игроков австралийского регбийного клуба «Мэнли Си Иглз» отказались выступать в футболках с ЛГБТ-символикой.

Джош Алоиай, Тоафофоа Сипли, Толутау Кула, Кристиан Туипулоту, Хаумоле Олакауату, Джейсон Сааб и Джош Шустер заявили, что бойкотируют матч национальной лиги, если их заставят надеть форму. Спортсмены объяснили это своими личными убеждениями.

Тренер команды Дес Хаслер назвал решение использовать на экипировке цвета радуги «серьезной ошибкой».

«Конкретно в данном случае я понимаю чувства игроков. С ними ничего не обсуждалось, а проконсультироваться с ними как минимум было нужно.

Замысел состоял в том, чтобы выступить в поддержку защиты прав человека по вопросам гендера, расы, культуры и ЛГБТ. К сожалению, то, что должно было стать крайне важной инициативой, оказалось неудачным.

Они (игроки) не надевают футболки, поскольку это противоречит их культурным и религиозным убеждениям. И я беспокоюсь об их благополучии», – сказал Хаслер, также извинившись перед ЛГБТ-сообществом.

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