Сушинский о словах Гашека про Яшкина: «Чего он тогда играл в России, если такой русофоб? Не надо смешивать политику и спорт»

прокомментировал высказывание о .

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход нападающего в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Зачем хоккеистам лезть в политику? Гашек вообще не понимает, что происходит, но зачем-то об этом говорит. Тем более этот человек играл в России и знает наш язык. Последнюю часть карьеры Гашек проиграл в , а сейчас говорит про нашу страну такие вещи.

Не надо смешивать политику и спорт. Ну, раз они это замесили, то пусть пожинают это. Спортсмены сами этого не хотят. Они играют и зарабатывают деньги.

В Чехии после его слов потребовали принять закон, чтобы их спортсмены не выступали в России? Ну и дебилы! Как они потом будут это возвращать? Правильно, они об этом не думают. Они сделают хуже только самому Яшкину, а не СКА или России. Он приехал заработать денег и поиграть в хорошем клубе.

А Гашек чего заговорил? Он же тоже для чего-то приезжал в Россию? Конечно, чтобы заработать побольше денег. А чего он тогда играл в России, если является таким русофобом?» – сказал бывший президент «Авангарда».