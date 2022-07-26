Хави: «Барса» – магнит для игроков, мы семья. Сюда хотят перейти, и это говорит о величии клуба»

рассказал о своей роли в переговорах с потенциальными новичками «Барселоны».

– Я бы не сказал, что мое участие становится решающим. Матеу Алемани и Йорди Кройфф блестяще справляются с работой. Мы семья, мы едины. «Барса» – это магнит для игроков.

– Как вы убеждаете игроков перейти в «Барселону»?

– Я не сравниваю проекты, а просто даю четкие объяснения. Говорю о модели игры, о городе. Таков я. Я бы лучше остался дома, если бы не отдавал себя этой работе на 100%. Я стараюсь сделать так, чтобы игроки получали удовольствие и чувствовали свою значимость. Очевидно, что величие «Барсы» тоже помогает.

Желание игроков перейти сюда говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровнях. Это воодушевляющий проект. Мы ничего не скрываем от игроков. Хоть у нас сейчас не лучший период, это все-таки «Барса», и люди хотят поиграть здесь. Слово этого года – «мечта».

Желание Левандовского перейти в «Барсу» – это успех для истории клуба, – сказал Хави.