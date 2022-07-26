РФС и РПЛ заработали около 180 млн рублей на матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок. Это рекорд

Стало известно, сколько удалось заработать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и .

По данным «РБ Спорт», суммарно РФС и , которые являются организаторами матча, удалось заработать около 180 млн рублей. Это рекорд за всю историю.

Согласно положению о проведении Суперкубка, за участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата (разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между победителем и финалистом в соотношении 3:1.

30 процентов, по положению о турнире, делят в равных пропорциях и РПЛ – свою долю федерация отправила на благотворительность.

Вероятно, команды могут рассчитывать на сумму около 75 млн рублей, которые в соответствии с пропорциями 3:1 и поделят и «Спартак».