РФС и РПЛ заработали около 180 млн рублей на матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок. Это рекорд

Стало известно, сколько удалось заработать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
По данным «РБ Спорт», суммарно РФС и РПЛ, которые являются организаторами матча, удалось заработать около 180 млн рублей. Это рекорд за всю историю.
Согласно положению о проведении Суперкубка, за участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата (разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между победителем и финалистом в соотношении 3:1.
30 процентов, по положению о турнире, делят в равных пропорциях РФС и РПЛ – свою долю федерация отправила на благотворительность.
Вероятно, команды могут рассчитывать на сумму около 75 млн рублей, которые в соответствии с пропорциями 3:1 и поделят «Зенит» и «Спартак».