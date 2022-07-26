Никита Хайкин: «Я просто хочу мира. Ситуация очень сложная, за ней очень больно наблюдать каждый день»

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Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, поменялось ли в Европе отношение к нему.

– Футбол на уровне сборных остается чем-то большим для вас?

– Одной из моих целей остается представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим.

– Каково быть сейчас российским спортсменом в Европе?

– Это непросто. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира, – приводит слова Хайкина Sport24.ru, ссылаясь на The Belfast Telegraph.

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