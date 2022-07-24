«Спартак» разнес «Краснодар», а ЦСКА – «Сочи», «Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда, задержания фанатов «Зенита» и другие новости

1. Во 2-м туре Мир РПЛ ЦСКА разгромил «Сочи» и стал лидером турнира. Акинфеев сделал голевую передачу и провел 300-й сухой матч за клуб. «Спартак» забил 4 мяча «Краснодару», долго игравшему в меньшинстве из-за удаления. «Оренбург» разнес «Урал» благодаря неожиданному хет-трику вышедшего на замену Сычевого.

2. Прошли интересные предсезонные матчи. «Ман Сити» одолел «Баварию» благодаря голу Холанда (1:0), «Арсенал» разгромил «Челси» (4:0), «Реал» встречается с «Барселоной», «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).

3. Фанаты «Зенита» сообщили о задержаниях фигурантов дела о баннере против Fan ID.

4. Роналду впечатлен стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико» и не прочь вернуться в Мадрид. Клуб хочет избавиться от Гризманна, этого парня предложили «ПСЖ».

5. Кунде отказал «Челси» и ждет перехода в «Барселону». Официального предложения «Севилья» от каталонцев еще не получала.

6. На турнире UFC в Лондоне Блейдс победил Аспиналла, Крылов нокаутировал Густафссона, Пимблетт добился третьего успеха подряд, задушив Левитта.

7. Ласицкене расплакалась перед заключительной попыткой на турнире «Путь к Олимпу» в Москве, но все равно одержала победу.

8. На чемпионате мира по легкой атлетике Канада выиграла мужскую эстафету 4x100 м, США – женскую.

9. На Гран-при Франции-2022 в классе «Формула-1» Леклер выиграл поул, Ферстаппен стал 2-м, Перес – 3-м. А у Хэмилтона юбилей.

10. На «Тур де Франс» ван Арт выиграл индивидуальную «разделку», Вингегард стал 2-м, Власов финишировал 18-м и поднялся на 5-е место в общем зачете.

11. Третьяк сообщил о новом контракте с тренером сборной России Жамновым: «Обещали, что он продолжит в случае успеха на Олимпиаде. Будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых».

12. Матч в честь юбилея хоккейной Суперсерии-1972 может пройти в ОАЭ. Все расходы берет на себя меценат из Израиля.

13. Президент «Реала» Перес хочет провести Супербоул на новом «Сантьяго Бернабеу». Есть планы и насчет матчей НБА.

14. Гальтье подтвердил, что Доннарумма – основной вратарь «ПСЖ». Навас разочарован, по всей видимости.

15. «Бавария» согласовала с «Ренном» трансфер 17-летнего Теля за 20+8,5 млн евро. Контракт – до 2027-го.

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