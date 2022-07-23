Федун о 4:1 с «Краснодаром»: «В историю курьезных пенальти записана очередная страница. А так – здорово, «Спартак» идет по плану»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Краснодар Кристиан Рамирес Кирилл Левников Эдуард Сперцян Даниил Денисов Футбол

Леонид Федун оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

«Хорошая победа!

Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл.

А так – здорово. Всех с победой, идем по плану!» – отметил владелец «Спартака».

На 57-й минуте защитник «быков» Кристиан Рамирес, подавая в штрафную соперника, попал в лицо хавбеку Даниилу Денисову, и мяч от головы отлетел в отставленную в сторону правую руку. Главный судья Кирилл Левников, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти, который реализовал полузащитник Эдуард Сперцян.

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