Федун о 4:1 с «Краснодаром»: «В историю курьезных пенальти записана очередная страница. А так – здорово, «Спартак» идет по плану»

оценил победу «Спартака» над (4:1) во 2-м туре Мир .

«Хорошая победа!

Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл.

А так – здорово. Всех с победой, идем по плану!» – отметил владелец .

На 57-й минуте защитник «быков» , подавая в штрафную соперника, попал в лицо хавбеку Даниилу Денисову, и мяч от головы отлетел в отставленную в сторону правую руку. Главный судья Кирилл Левников, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти, который реализовал полузащитник Эдуард Сперцян.