Третьяк сообщил о новом контракте с тренером сборной Жамновым: «Обещали, что он продолжит в случае успеха на Олимпиаде. Будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых»

Алексей Жамнов останется главным тренером сборной России.
Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
– Чего ждать от сборной в новом сезоне? Кто будет главным тренером команды?
– Главный тренер – Жамнов. Контракт уже подписан на год.
Мы ему обещали, что в случае успеха на Олимпийских играх он продолжит. Свое обещание выполнили. Жамнов будет вести большую работу.
У нас была большая беседа – он будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых. Как старший тренер он должен быть в курсе нашего хоккейного хозяйства. Состав в декабре соберем из сильнейших.
Никто не знает, когда нас опять возьмут в хоккейную семью. Это может случиться в любой момент, – сказал Третьяк.
На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале.