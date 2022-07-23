Третьяк сообщил о новом контракте с тренером сборной Жамновым: «Обещали, что он продолжит в случае успеха на Олимпиаде. Будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых»

останется главным тренером сборной России.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России .

– Чего ждать от сборной в новом сезоне? Кто будет главным тренером команды?

– Главный тренер – Жамнов. Контракт уже подписан на год.

Мы ему обещали, что в случае успеха на Олимпийских играх он продолжит. Свое обещание выполнили. Жамнов будет вести большую работу.

У нас была большая беседа – он будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых. Как старший тренер он должен быть в курсе нашего хоккейного хозяйства. Состав в декабре соберем из сильнейших.

Никто не знает, когда нас опять возьмут в хоккейную семью. Это может случиться в любой момент, – сказал Третьяк.

На Олимпиаде-2022 в Пекине уступила команде Финляндии (1:2) в финале.