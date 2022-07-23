Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде на UFC в Лондоне

Теги UFC MMA Александр Густафссон Никита Крылов Бокс/MMA/UFC

На проходящем в Лондоне UFC Fight Night 208 Никита Крылов встретился с бывшим претендентом на титул промоушена в полутяжелом весе Александром Густафссоном.

Поединок закончился уже в первом раунде: Крылов сразу отправил соперника в нокдаун, Густафссон смог подняться, но вскоре Никита оформил второй нокдаун и успешно добил в партере.

Крылов закрыл серию из двух поражений подряд, которые он потерпел от Магомеда Анкалаева и Пола Крейга.

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