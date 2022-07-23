Камила Валиева расплакалась во время ответа на вопрос об Олимпиаде: «Не смогла понять, что очень много людей меня поддерживает. Я подумала, что я одна»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.

Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат. Спортсменка была допущена к участию в личном турнире, но антидопинговое расследование в ее отношении все еще идет.

В личном турнире Валиева стала четвертой.

«На короткую программу в личных соревнованиях я выходила и знала, что очень много людей в меня верят и любят. Все равно на Олимпиаде было очень пусто, но ты чувствуешь поддержку, и в конце немного даже появились эмоции.

Но в произвольной программе даже на обычных стартах, чемпионате России, Европы ты выходишь на произвольную с непониманием.

Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал.

На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать.

Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и не смогла сдержать слез.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены