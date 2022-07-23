Навка – Валиевой: «Тебя любит абсолютно каждый человек на планете. Кроме сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду обратилась к фигуристке во время VK Fest.

«Камила, ты, наверное, знаешь, что тебя поддерживала не только Россия, но вообще весь мир. Ты теперь любимица всего мира.

Несмотря на все эти санкции, тебя любит абсолютно каждый человек на планете. Ты должна это знать. Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», – сказала Навка.

Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях Пекина-2022. После этого стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, был обнаружен запрещенный препарат.

Фигуристка была допущена к участию в личном турнире, где стала четвертой, но антидопинговое расследование в ее отношении все еще идет.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла