UFC Лондон: Блейдс против Аспиналла, Крылов – Густафссон и другие бои

23 июля в Лондоне состоится UFC Fight Night 208, где в главном бою встретятся тяжеловесы и Том Аспиналл.

Полностью мейн-кард выглядит следующим образом:

• Кертис Блэйдс (16-3) – Том Аспиналл (12-2);

• Джек Херманссон (22-7) – Крис Кертис (29-8);

• Пэдди Пимблетт (18-3) – Джордан Левитт (10-1);

• Никита Крылов (27-9) – (18-7);

• Молли Маккэн (12-4) – Ханна Голди (6-2);

• Пол Крейг (16-4-1) – Волкан Оздемир (17-6).

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени, главные бои – в 22:00. В России мейн-кард будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

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