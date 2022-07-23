Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины выступят в тройном прыжке, 800 м и метании копья, женщины – на 5000 м, пройдут эстафеты 4x100 м

24 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине разыграют семь комплектов наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
24 июля
Финалы
Тройной прыжок, мужчины
4:00
Фавориты: Педру Пичарду (Португалия), Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Чжу Ямин (Китай), Дональд Скотт (США), Уилл Клэй (США)
800 м, мужчины
4:10
Фавориты: Эммануэль Корир (Кения), Питер Бол (Австралия), Марко Ароп (Канада), Габриэль Туаль (Франция)
5000 м, женщины
4:25
Фавориты: Гудаф Цегай (Эфиопия), Давит Сейяум (Эфиопия), Сифан Хассан (Нидерланды), Летесенбет Гидей (Эфиопия), Маргарет Кипкембои (Кения)
Метание копья, мужчины
4:35
Фавориты: Нирадж Чопра (Индия), Андерсон Петерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия), Якуб Вадлейх (Чехия)
4x100 м, женщины
5:30
4x100 м, мужчины
5:50
Спортивная ходьба, 35 км, мужчины
Фавориты: Персеус Карлстрем (Швеция), Массимо Стано (Италия), Мигель Анхель Лопес (Испания), Масатора Кавано (Япония), Дайсуке Мацунага (Япония)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.