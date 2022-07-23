Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины выступят в тройном прыжке, 800 м и метании копья, женщины – на 5000 м, пройдут эстафеты 4x100 м

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24 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине разыграют семь комплектов наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

24 июля

Финалы

Тройной прыжок, мужчины

4:00

Фавориты: Педру Пичарду (Португалия), Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Чжу Ямин (Китай), Дональд Скотт (США), Уилл Клэй (США)

800 м, мужчины

4:10

Фавориты: Эммануэль Корир (Кения), Питер Бол (Австралия), Марко Ароп (Канада), Габриэль Туаль (Франция)

5000 м, женщины

4:25

Фавориты: Гудаф Цегай (Эфиопия), Давит Сейяум (Эфиопия), Сифан Хассан (Нидерланды), Летесенбет Гидей (Эфиопия), Маргарет Кипкембои (Кения)

Метание копья, мужчины

4:35

Фавориты: Нирадж Чопра (Индия), Андерсон Петерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия), Якуб Вадлейх (Чехия)

4x100 м, женщины

5:30

4x100 м, мужчины

5:50

Спортивная ходьба, 35 км, мужчины

Фавориты: Персеус Карлстрем (Швеция), Массимо Стано (Италия), Мигель Анхель Лопес (Испания), Масатора Кавано (Япония), Дайсуке Мацунага (Япония)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

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