Президент «Реала» Перес хочет провести Супербоул на новом «Сантьяго Бернабеу». Есть планы и по матчам НБА

Президент «Реала» хочет провести Супербоул на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Как пишет Marca, проведение финальной игры за звание чемпиона НФЛ на обновленном стадионе «Реала» – одно из самых больших желаний Флорентино Переса.
Перенос мероприятия в Мадрид может показаться сложным, но в будущем стадион «Сантьяго Бернабеу» сможет принять мероприятие такого масштаба. К тому же НФЛ интересуется европейским рынком.
Однако идея Переса также заключается в том, чтобы проводить, к примеру, матчи НБА в новом комплексе «Сантьяго Бернабеу», строительство которого, как ожидается, завершится в следующем году.