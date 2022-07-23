Президент «Реала» Перес хочет провести Супербоул на новом «Сантьяго Бернабеу». Есть планы и по матчам НБА

Президент «Реала» хочет провести Супербоул на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как пишет Marca, проведение финальной игры за звание чемпиона НФЛ на обновленном стадионе «Реала» – одно из самых больших желаний .

Перенос мероприятия в Мадрид может показаться сложным, но в будущем стадион сможет принять мероприятие такого масштаба. К тому же НФЛ интересуется европейским рынком.

Однако идея Переса также заключается в том, чтобы проводить, к примеру, матчи НБА в новом комплексе «Сантьяго Бернабеу», строительство которого, как ожидается, завершится в следующем году.