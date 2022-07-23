Президент «Реала» Перес хочет провести Супербоул на новом «Сантьяго Бернабеу». Есть планы и по матчам НБА

Теги Реал Мадрид Ла Лига НБА Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Супербоул НФЛ Футбол

Президент «Реала» хочет провести Супербоул на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как пишет Marca, проведение финальной игры за звание чемпиона НФЛ на обновленном стадионе «Реала» – одно из самых больших желаний Флорентино Переса.

Перенос мероприятия в Мадрид может показаться сложным, но в будущем стадион «Сантьяго Бернабеу» сможет принять мероприятие такого масштаба. К тому же НФЛ интересуется европейским рынком.

Однако идея Переса также заключается в том, чтобы проводить, к примеру, матчи НБА в новом комплексе «Сантьяго Бернабеу», строительство которого, как ожидается, завершится в следующем году.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные