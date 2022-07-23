Кунде отказал «Челси» и ждет перехода в «Барселону». Официального предложения «Севилья» от каталонцев не получала (As)

Защитник «Севильи» принял решение не переходить в «Челси».

Как передает As, француз отказался соглашаться на предложение лондонцев.

Игрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда «блауграна» оформит сделку. Кунде дал испанцу слово, что проявит терпение.

Несмотря на сведения о том, что принципиальная договоренность между «блауграной» и «Севильей» достигнута, официального предложения каталонцы еще не делали. Однако настроена оптимистично.

Сообщалось, что за Кунде каталонский клуб предложит не менее 50 млн евро.

«Кунде перешел в «Челси». Президент «Барселоны» – фанату в Лас-Вегасе