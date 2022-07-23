Мария Ласицкене расплакалась перед заключительной попыткой на турнире «Путь к Олимпу» в Москве. Она и Анжелика Сидорова одержали победы

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В Москве прошел легкоатлетический турнир «Путь к Олимпу».

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 1,91 м. Она трижды неудачно пыталась взять высоту 1,96 м. 

Как сообщает ТАСС, Ласицкене расплакалась перед заключительной попыткой на 1,96 м, уже будучи победительницей турнира. 

Второе место в прыжках в высоту заняла Александра Ярышкина (1,89 м), третье – Татьяна Ермаченкова (1,86).

Серебряный призер Игр-2020 Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, показав результат 4,80 м.

Второе место в этой дисциплине заняла Полина Кнороз, третье – Елизавета Бондаренко.

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