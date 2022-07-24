Пэдди Пимблетт победил третий раз подряд в UFC, задушив Левитта во втором раунде

Теги UFC MMA Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

23 июля в Лондоне проходит UFC Fight Night 208. В одном из боев мейн-карда легковес Пэдди Пимблетт встретился с Джорданом Левиттом.

В первом раунде Левитт был лучше из-за борцовского клинча у сетки, но не наносил Пэдди никакого урона, а во втором отрезке Пимблетт забрал спину соперника и успешно провел удушающий прием.

Для Пэдди эта победа стала 3-й победой подряд в промоушене, в UFC он еще не проигрывал.

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